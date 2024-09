Magnussen pakt twee strafpunten en is geschorst voor Bakoe

Kevin Magnussen reed vandaag een aardige race in Italië. De Deen had echter ook een tijdstraf opgelopen voor een incident eerder in de race. Dit leverde hem ook twee strafpunten op, en dat betekent dat hij nu twaalf strafpunten heeft verzameld. Dit betekent dat hij is geschorst voor de komende race.

Magnussen vocht een duel uit met Pierre Gasly, maar hij maakte een remfout. Ze raakten elkaar en dat leverde Magnussen een tijdstraf van tien seconden op. Na de race kwam het document van de stewards naar buiten, en daaruit bleek dat Magnussen ook twee strafpunten had verzameld. Hierdoor komt hij op een totaal van twaalf strafpunten te staan en dat betekent een schorsing. In Azerbeidzjan mag hij dan niet deelnemen. Zijn logische vervanger is Oliver Bearman, maar Haas heeft dat nog niet bevestigd.