'Bottas en Bortoleto maken kans op tweede Audi-zitje'

Het Audi-project is nog altijd op zoek naar een tweede coureur. Het team staat volgend jaar nog op de grid als Sauber, maar ze willen wel graag hun line-up rond hebben. Het lijkt erop dat ze nog praten met Valtteri Bottas, en dat het veelbesproken talent Gabriel Bortoleto daadwerkelijk in beeld is.

Eerder dit jaar werd Nico Hülkenberg al aangesteld als coureur voor de komende jaren. Audi en Sauber richtten hun pijlen op Carlos Sainz, maar de Spanjaard tekende een contract bij Williams. Meerdere coureurs werden in verband gebracht met het team, maar het was nooit echt duidelijk of deze namen daadwerkelijk in beeld waren. Audi is nog steeds op zoek naar een tweede coureur, en er lijken nog maar twee opties over te zijn.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het management van Audi nog in gesprek met huidig Sauber-coureur Valtteri Bottas. Het medium meldt dat ze de Fin een eenjarig contract willen geven, zodat ze volgend jaar de vrijheid hebben om weer de markt op te gaan. Bottas zou zijn zinnen hebben gezet op een contract van 1+1 jaar. Dat zou dus betekenen dat Bottas in 2026 fabriekscoureur wordt bij Audi. Het Italiaanse medium meldt dat meerdere coureurs, waaronder Liam Lawson, een aanbod hebben afgewezen. McLaren-talent Gabriel Bortoleto werd ook genoemd, en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is hij een serieuze optie. Met een zak geld zouden ze hem kunnen losweken bij McLaren.