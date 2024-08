Colapinto verrast door debuut: "Maandag zat ik nog in F2-simulator"

Dit weekend in Monza maakt Franco Colapinto zijn debuut in de Formule 1. Hij vervangt bij Williams de aan de kant geschoven Logan Sargeant. Colapinto heeft heel erg veel zin in zijn debuut, maar hij stelt ook het beslissende telefoontje voor hem een enorme verrassing was.

Sargeant kende dit jaar een teleurstellend seizoen en na zijn crash in VT3 in Zandvoort was de maat vol. Williams ging op zoek naar een vervanger en uiteindelijk kwamen ze bij hun eigen junior Colapinto uit. Op donderdag arriveerde hij als één van de eerste coureurs in de paddock en ging hij direct aan de slag met zijn engineers. Het is een volledig nieuwe wereld voor Colapinto, die in Silverstone al wel een vrije training reed.

Formule 2

Vandaag begint Colapinto aan zijn eerste volledige Formule 1-weekend. Het kwam voor hem echt als een verrassing, zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com: "Op maandag zat ik nog in de Formule 2-simulator van MP Motorsport om me voor te bereiden op de F2-race. Je kunt je dus wel voorstellen hoe laat het bericht kwam. Ik weet niet wanneer ze eraan zaten te denken, maar dit is een kans waar ik altijd al klaar voor was."

Droom

Colapinto gaat nu zijn droom in vervulling brengen. Al op jonge leeftijd dacht hij aan een debuut in de koningsklasse van de autosport: "Ik heb er heel lang op gewacht. Al van kinds af aan droomde ik er altijd van. Het is een genoegen dat ik jullie vandaag mag spreken en ik ben ontzettend dankbaar dat Williams mij deze kans biedt. Het kwam erg laat, maar ik ben er altijd klaar voor. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik kan niet uitleggen hoe blij ben dat ik hier bij Williams ben. Ze hebben me erg gesteund en de kans die ze me hebben gegeven is waanzinnig."