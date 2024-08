Marko spreekt Brundle tegen: "Daar klopt niets van"

Max Verstappen was afgelopen weekend in Zandvoort overduidelijk niet de snelste coureur op de baan. Zijn achterstand op racewinnaar Lando Norris was zeer groot. Martin Brundle beweerde dat Verstappen expres langzamer ging rijden, maar volgens Helmut Marko is dat onzin.

Norris was oppermachtig in Zandvoort. Hij reed een zeer sterke race en zijn zege kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Verstappen haalde hem nog wel in bij de start, maar al snel had Norris de koppositie weer in handen. Hij sloeg een groot gat en kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden over de streep. Oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle stelde dat Verstappen expres langzamer reed, omdat het niet meer mogelijk was Norris bij te halen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de beweringen van Brundle ook gelezen. De Oostenrijker vindt het onzin en hij legt het uit in zijn column voor Speedweek: "De veronderstelling van Brundle dat Max met opzet langzaam ging rijden klopt niet, dat kun je gewoon niet zeggen. Maar toen Max zag dat Lando te ver weg was, nam hij wel geen risico's meer. Het verschil met Perez was simpelweg dat hij een andere set-up gebruikte. We dachten dat hij met meer downforce minder zou gaan glijden. Maar het maakte hem op hoge snelheid juist nog kwetsbaarder en de bandenslijtage was ook nog steeds te hoog."