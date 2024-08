Max Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Zandvoort. Hij werd op een grote achterstand gezet door McLaren-coureur Lando Norris. Martin Brundle denkt dat Verstappen expres rustig aan deed op het moment dat hij zich realiseerde dat Norris niet meer bij te halen was.

Voor het eerst sinds de comeback van de Nederlandse Grand Prix, wist Verstappen niet te winnen op het circuit van Zandvoort. Hij was vrijwel het hele weekend langzamer dan zijn McLaren-rivaal Lando Norris. In de race pakte Verstappen de leiding bij de start, maar Norris haalde hem al snel weer in. De Brit reed daarna met speels gemak weg bij Verstappen en hij kwam over de finish met een voorsprong van bijna 23 seconden.

Volgens Martin Brundle was het duidelijk zichtbaar dat Verstappen meer vraagt van Red Bull. In zijn column voor Sky Sports stelt de oud-coureur en huidig commentator dat Verstappen een duidelijke boodschap afgaf aan Red Bull: "Op het moment dat Max zich realiseerde dat hij geen antwoord had op Lando, denk ik dat hij niet meer alles vroeg van zijn Red Bull-bolide. Het was het beste om het team een duidelijke boodschap in hoofdletters te geven om duidelijk te maken dat ze serieus en snel aan de slag moeten gaan met hun performance."