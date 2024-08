Albon leeft mee met Sargeant: "Het was een eer"

Gisteravond maakte het team van Williams bekend dat ze Logan Sargeant aan de kant hebben geschoven. Hij wordt voor de rest van het seizoen vervangen door Franco Colapinto. Alexander Albon leeft op zijn beurt mee met zijn nu ex-teamgenoot Sargeant.

Sargeant maakte in de afgelopen anderhalf jaar geen sterke indruk in de Formule 1. De Amerikaanse coureur maakte veel foutje en hij werd constant verslagen door zijn teamgenoot Alexander Albon. Het was al duidelijk dat Sargeant volgend jaar niet meer voor Williams zou rijden, maar nu is hij dus vroegtijdig ontslagen. Zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort leek de druppel te zijn die de emmer deed overlopen.

Nu heeft Williams dus de stap genomen om hem de deur te wijzen. Het is een harde ingreep, en Sargeants voormalig teamgenoot Alexander Albon leeft met hem mee. Op sociale media deelt Albon een boodschap gericht aan Sargeant: "Ik weet uit eigen ervaring hoe hard deze sport kan zijn en het is zwaar om te zien dat Logan het team halverwege het seizoen gaat verlaten. Broeder, je hebt alles gegeven en het was een eer om je teamgenoot te zijn. Wat je verder ook gaat doen, je zal er supergoed in zijn."