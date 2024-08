Sargeant luistert niet naar geruchten over zijn toekomst

Logan Sargeant staat onder zware druk bij het team van Williams. Zijn prestaties vallen tegen, maar zijn crash in de derde vrije training lijkt de druppel te zijn. Er gaan hardnekkige geruchten rond over dat Sargeant wordt vervangen, maar daar kan de Amerikaan zelf niets mee.

Sargeant is bezig aan zijn tweede, en vermoedelijk laatste, seizoen in de Formule 1. Zijn prestaties zijn niet bepaald sterk en zijn achterstand op zijn teamgenoot Alexander Albon is groot. Hij kreeg dan ook geen contractverlenging, maar hij mocht het seizoen wel afmaken. Inmiddels lijkt het echter een kwestie van tijd voordat Williams hem aan de kant schuift. Zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort was zeer kostbaar en mogelijk zit Sargeant in Monza al niet meer in de auto.

Mick Schumacher en Liam Lawson worden gezien als kanshebbers om Sargeant te gaan vervangen. Beide coureurs zouden dat moeten worden uitgeleend door hun huidige werkgevers. Sargeant zelf krijgt alle geruchten ook mee. Motorsport.com confronteerde hem met deze verhalen: "Ik hoor ze elk weekend wel langs komen, dus het is niets nieuws." Sargeant haalt er zijn schouders over op. Hij reageert kortaf als hij de vraag krijgt of de geruchten voor frustratie bij hem zorgen: "Nee, het kan me eigenlijk niets schelen."