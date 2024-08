Haas lost schulden af en mag Nederland verlaten

Het team van Haas mag afreizen naar Monza. De Amerikaanse renstal heeft een onrustig weekend achter de rug waarin ze in de clinch lagen met voormalig titelsponsor Uralkali. Volgens het Russische bedrijf heeft Haas de schuld betaald en mogen ze nu Nederland verlaten.

Uralkali had op vrijdag beslag laten leggen op de eigendommen van het team van Haas. Het Russische bedrijf was van mening dat Haas nog een schuld van zo'n 9 miljoen dollar moest betalen. Ze stapten naar een Nederlandse rechtbank en die gaven ze toestemming om beslag te leggen op het materiaal van Haas. Dat betekende dat de vrachtwagens van Haas gisteravond het circuit van Zandvoort niet konden verlaten.

Hierdoor leek deelname aan de Italiaanse Grand Prix in gevaar te komen. In een statement laat Uralkali nu weten dat ze het volledige bedrag hebben ontvangen van Haas, ook heeft het bedrijf de Formule 1-wagen die onderdeel was van de deal ontvangen. Het bedrijf heeft de Nederlandse autoriteiten laten weten dat ze de beslaglegging kunnen opheffen en dat Haas Nederland mag verlaten. Dat betekent dat Haas aankomend weekend gewoon kan deelnemen aan de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Haas stelde op zondag al dat ze het geld hadden overgemaakt, maar dat ze toen nog geen bevestiging hadden ontvangen.