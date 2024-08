Haas lost schuld af: "Maar nog geen bevestiging van Uralkali"

Het team van Haas denkt dat ze uit de problemen zijn. De Amerikaanse renstal had een geschil met voormalig sponsor Uralkali waardoor ze mogelijk Nederland niet mochten verlaten. Volgens Haas hebben ze het geld overgemaakt, maar wachten ze nog op de bevestiging van Uralkali.

Voormalig titelsponsor Uralkali zorgde op vrijdag voor de nodige onrust. Ze waren naar een Nederlandse rechter gestapt op beslag te laten leggen op de inboedel van Haas. De aanleiding hiervoor was dat Haas nog een schuld moest aflossen bij het Russische bedrijf. De rechter gaf Uralkali gelijk, waardoor de spullen van Haas, inclusief de auto's, Nederland niet mogen verlaten. Hierdoor kwam deelname aan de Italiaanse Grand Prix van volgende week in gevaar.

Op zaterdag meldden meerdere media dat Haas het geld had overgemaakt, en dat het gevaar was geweken. Een woordvoerder van het team bevestigt dat nu aan persbureau ANP: "Het geld is vrijdag overgemaakt, maar we wachten nog altijd op de bevestiging van Uralkali dat het geld is ontvangen." Haas hoopt dan ook gewoon af te kunnen reizen naar Monza: "Maar daar hebben we nog geen zekerheid over." Advocaat Jurjen de Korte staat Uralkali bij en hij reageert bij het AD op de woorden van Haas: "Ik ben daarvan nog niet op de hoogte gebracht. Op dit moment kan ik de beslaglegging nog niet laten opheffen."