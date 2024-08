"Marko onthult vervelende dopingcontrole voor Verstappen"

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. In de kwalificatie noteerde hij de tweede tijd, en daar was hij redelijk tevreden mee. Helmut Marko onthult dat Verstappen op een onplezierige manier aan het weekend was begonnen.

Verstappen kreeg op vrijdag bezoek van controleurs van dopingagentschap WADA. Ze kwamen op een onhandig moment, want ze stonden al om zeven uur in de ochtend voor de deur van Verstappens motorhome. Verstappen wordt normaal gesproken op een veel later tijdstip wakker, dus hij was hier niet zo blij mee. Coureurs worden wel vaker op onaangekondigde momenten bezocht door het WADA, maar bijna nooit op dagen in een raceweekend.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko was Verstappen hier niet zo blij mee, zo liet hij weten na afloop van de kwalificatie. In gesprek met De Telegraaf legde Marko de zaak uit: "Max was een beetje chagrijnig. Het gebeurde slechts op een vrijdag, dus we moeten het ook niet groter maken dan het is. Mensen van zo'n agentschap komen vaak vroeg, omdat het dan makkelijk is om een eerste plas af te leveren." Marko was wel redelijk tevreden met de kwalificatie van Verstappen: "Hij had twee momentjes in zijn ronde, anders was het verschil met Norris kleiner geweest. McLaren is overal sterk. Ze weten hun auto te verbeteren zonder handicaps. Dat is momenteel het geval bij ons."