Albon moet vrezen voor diskwalificatie na vloerprobleem

Het team van Williams beleeft een rampzalige dag in Zandvoort. Na de crash van Logan Sargeant in de derde vrije training, zit nu ook Alexander Albon in de problemen. Hij moet vrezen voor een diskwalificatie omdat er iets is ontdekt aan zijn vloer tijdens de technische keuring.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat de floor body niet aan de reglementen voldoet. Technical Delegate Jo Bauer stuurt het door naar de stewards, en dat betekent dat ze zich zullen buigen over deze zaak. Als een auto niet aan de technische regels voldoet, leidt dat vrijwel altijd tot een diskwalificatie. Albon reed een sterke kwalificatie met de achtste tijd als gevolg, die positie dreigt hij nu kwijt te raken.