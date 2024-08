Vowles baalt van Sargeant-crash: "Dit is het slechtste moment"

Het team van Williams kende een enorme tegenslag in de derde vrije training op het circuit van Zandvoort. Logan Sargeant knalde vol de muur in, en zijn auto is zeer zwaar beschadigd. Zijn teambaas James Vowles is enorm teleurgesteld, maar hij stelt dat Williams wel reserveonderdelen bij zich heeft.

Niet voor het eerst dit jaar zit Williams in de penarie. De Britse renstal moest het begin dit jaar doen zonder reservechassis en daardoor moest Sargeant de Australische Grand Prix overslaan. Hij weet dat hij na dit seizoen moet vertrekken, maar dat betekent niet dat Williams hem met de rug aankijkt. Hij reed dit weekend gewoon rond met de updates op zijn auto, maar al deze nieuwe onderdelen veranderden in schroot door zijn keiharde crash in VT3.

Updates

De wagen van Sargeant was volledig afgeschreven, en de kans is klein dat hij kan deelnemen aan de kwalificatie. Williams-teambaas James Vowles baalde als een stekker en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Er is nooit een goed moment om te crashen. We gebruiken honderden uren om nieuwe onderdelen te maken. Als je nieuwe onderdelen introduceert, en hem dan in de muur zet, is het slechtste moment. Het lastigste is dat dit VT3 is. De kwalificatie komt er snel aan, en de auto bevindt zich niet in een goede staat."

Onderdelen

Eerder dit jaar had Williams geen reservechassis, maar dat is nu wel beschikbaar. Gevraagd of er genoeg reserveonderdelen zijn, reageert Vowles duidelijk: "Ja, die zijn er. Maar het is een gelimiteerde hoeveelheid. Dus als er iets gebeurt met de andere auto, dan moet je ervoor zorgen dat er in parc fermé genoeg reserveonderdelen zijn. Dat wil ik nu weten: kunnen we voor beide auto's zorgen. We gaan nu eerst stap voor stap kijken wat er kapot is. Het ziet er serieus uit, en het kan zo zijn dat we het chassis moeten vervangen."