Keiharde crash Sargeant, deelname kwalificatie onzeker

Logan Sargeant heeft zijn team Williams een enorme klus bezorgd. In de derde vrije training op het circuit van Zandvoort ging hij zojuist de fout in en crashte hij zeer hard. De Amerikaan is in orde, maar de kans is zeer klein dat hij kan gaan deelnemen aan de kwalificatie.

De baan in Zandvoort is nat, maar in de derde vrije training was het asfalt droog genoeg voor de inters. Ook Sargeant reed rond om deze banden, maar hij ging de fout in. Hij raakte met zijn wiel het natte gras, en hij vloog vol de vangrail in. De wagen was volledig afgeschreven en de vangrail moest ook worden vervangen. Sargeants auto vloog zelfs in de brand, waardoor de sessie nog langer stil lag. De schade is zeer groot, dus hij zal vermoedelijk niet deelnemen aan de kwalificatie.