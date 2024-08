Albon baalt van te zware wagen: "Dan hadden we punten gescoord"

Alexander Albon gaat in de tweede seizoenshelft op jacht naar WK-punten. In de eerste races van het seizoen wist Albon amper te scoren, en daar baalt hij van. De Thaise Williams-coureur denkt dat de potentie er zeker is, maar dat de auto simpelweg te zwaar is.

Na een redelijk seizoen in 2023 wilde Albon dit jaar echt gaan scoren. Het team van Williams heeft hard gewerkt om een goede auto op de baan te krijgen, maar al snel werd duidelijk dat er de nodige problemen waren. De Williams is simpelweg te zwaar en dat is niet handig in de strijd om de punten. Albon staat momenteel op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met slechts vier punten.

Albon hoopt op een betere score in de tweede seizoenshelft. De Thaise coureur is enorm gemotiveerd, en hij weet precies wat er beter moet. In een video op het YouTube-kanaal van Williams spreekt hij zich uit: "Ik denk dat ik wel kan zeggen dat we balen als je kijkt naar waar we hadden verwacht te staan op dit punt. Ik heb het gevoel dat als we begin dit jaar op gewicht waren geweest, we best veel punten hadden gescoord. We liepen achter de feiten aan, maar de auto was oké. Het is duidelijk een verbetering vergeleken met vorig jaar. Een paar dingen houden ons tegen en dat helpt niet."