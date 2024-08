Felle Palou ontkent Audi-geruchten

Audi betreedt in 2026 de Formule 1. De Duitse fabrikant neemt het team van Sauber over, maar volgend jaar moeten de fabriekscoureurs al voor het team rijden. Alex Palou werd in verband gebracht met het project, maar hij stelt dat hier helemaal niets van klopt.

Audi heeft met Nico Hülkenberg al één coureur gecontracteerd. De Duitse fabrikant aasde ook op de handtekening van Carlos Sainz, maar de Spanjaard koos voor een avontuur bij Williams. Vorige week gingen er verhalen rond over mogelijke teamgenoten van Hülkenberg. Ook de naam van IndyCar-kampioen Alex Palou werd een paar keer genoemd, maar hij werd vooral gezien als een goede mogelijkheid.

Palou geeft echter aan dat er helemaal niets van klopt. Hij werd eerder al in verband gebracht met de koningsklasse, maar dat lijkt nu een gesloten boek te zijn. Tegenover de IndyStar ontkent hij alle verhalen over Audi: "Het is allemaal onzin. Ik weet dat je mijn woord niet altijd geloofd, maar ik beloof het je. Het is allemaal nep. Ik heb geen contact gehad met Audi, nul keer." Hij ontkent ook dat zijn manager met Audi heeft gesproken: "Nee, nul keer. Ik weet dat je dit niet als de waarheid kan aannemen, maar het is niet gebeurd. Ik ga niet te veel zeggen. Ik heb het geprobeerd daar, het was leuk en ik heb ervan geleerd, maar het gebeurde niet."