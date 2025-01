'McLaren en Palou voeren bemiddelingsgesprek in miljoenenzaak'

Het team van McLaren is nog altijd in een juridische tijd verwikkeld met Alex Palou. De Spanjaard zou in de IndyCar voor hen gaan rijden, maar hij maakte toch een andere keuze. Het lijkt er sterk op dat Palou en vertegenwoordigers van McLaren deze week een bemiddelingsgesprek gaan voeren.

IndyCar-kampioen Palou leek voorbestemd te zijn om één van de gezichten van McLaren te worden. In 2022 tekende hij een contract bij McLaren, om in 2023 voor hen te rijden in de IndyCar. Zijn werkgever Chip Ganassi Racing lichtte echter een optie in zijn contract, waardoor hij ineens twee deals op zak had. De zaak werd opgelost, en Palou zou een jaar later alsnog naar McLaren overstappen. Hij werd al wel betrokken bij het F1-team, en hij reed zelfs al een vrije training.

Woede bij McLaren

Die gedroomde overstap kwam echter niet. Palou liet via zijn advocaten weten dat hij toch niet naar McLaren wilde overstappen. De Britse renstal reageerde woest, en ze spanden een rechtszaak tegen hem aan. Ze wilden afdwingen dat Palou een voorschot op zijn salaris zou terugbetalen, en ze wilden ook het geld zien dat ze hadden uitgegeven aan zijn ontwikkeling. Ook wilde McLaren compensatie krijgen voor de verliezen die ze hebben geleden door het afhaken van Palou's sponsor.

Bemiddelen

Het was maandenlang stil in de zaak, maar daar is afgelopen weekend verandering ingekomen. Palou kwam afgelopen weekend in actie tijdens de 24 uur van Daytona, maar volgens AP News is hij daarna direct in het vliegtuig gestapt. Hij vliegt naar de Britse hoofdstad Londen. Op dinsdag heeft hij volgens AP een belangrijk gesprek met zijn advocaten en een delegatie van McLaren. Het gaat hier om een soort bemiddelingspoging, waarbij zal worden gekeken of de 30 miljoen dollar waar het om gaat naar beneden kan worden afgesteld.