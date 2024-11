Palou teamgenoot van Van der Zande bij enduranceraces IMSA

Drievoudig IndyCar-kampioen Alex Palou zal Renger van der Zande vergezellen bij de enduranceraces in de IMSA in 2025. De Spanjaard nam al tweemaal deel aan de 24 ur van Daytona namens Ganassi, en was bij dat team ook al een teamgenoot van de 38-jarige Nederlander.

IMSA-coureur Renger van der Zande maakte een maand geleden bekend dat hij het team van Chip Ganassi Racing en Cadillac zou gaan verlaten. Het was even onduidelijk waar de Nederlander zijn loopbaan zou voorzetten, maar al snel maakte hij wereldkundig dat hij zijn carrière voort zou zetten in IMSA bij het team van Meyer Shank Racing (MSR), dat na een jaar afwezigheid terugkeert in de Amerikaanse raceklasse als fabrieksteam van Acura.

Meyer Shank maakte toen direct bekend dat Nick Yelloly, die de afgelopen twee jaar in IMSA reed voor BMW en al sinds 2019 simulator coureur is voor Racing Point/Aston Martin in de Formule 1, de vaste teamgenoot van de 38-jarige Van der Zande zal worden in 2025. Het was echter nog niet bekend wie de andere twee coureurs in de #93 MSR Acura ARX-06 zouden gaan worden voor de vijf enduranceraces, maar daar is gisteren gedeeltelijk verandering in gekomen. MSR heeft namelijk bekendgemaakt dat IndyCar-coureur Alex Palou Yelloly en Van der Zande zal gaan vergezellen op Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis en Road America.

Drievoudig IndyCar-kampioen

De Spanjaard is zeker geen onbekende in de racerij. Hij is namelijk in de laatste vier seizoenen driemaal met de IndyCar-titel aan de haal gegaan door zeer constant te presteren. Zo finishte de Ganassi-rijder afgelopen seizoen in dertien van de zeventien IndyCar-races in de top vijf, wat hem opnieuw een titel opleverde. Ook in de IMSA is de man uit Sant Antoni de Vilamajor geen onbekende. In 2022 en 2024 nam hij deel aan de 24 uur van Daytona namens het team van Chip Ganassi en Cadillac. Hij deelde toen ook al een bolide met Van der Zande. Het leverde echter geen succes op: in 2022 werden ze zevende in de DPi (Daytona Prototype International)-klasse, terwijl ze in 2024 uitvielen vanwege een kapotte bolide.

De vierde en laatste rijder die tijdens de vijf endurancewedstrijden zal plaatsnemen in de #93 MSR Acura ARX-06 zal later aangekondigd worden door Meyer Shank Racing.

Line-up van andere MSR-bolide wel compleet

De line-up van de andere MSR Acura-bolide is inmiddels wel compleet. In de Acura ARX-06 met startnummer 60 zullen vaste rijders Tom Blomqvist en Colin Braun vergezeld gaan worden door zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en de Zweedse IndyCar-coureur Felix Rosenqvist. Laatstgenoemde rijdt ook in de IndyCar Series al voor Meyer Shank Racing, terwijl Ganassi-rijder Scott Dixon, net als Van der Zande en Palou, de overstap naar MSR Acura kon maken doordat Ganassi haar GTP (Grand Touring Prototype)-programma heeft opgedoekt.