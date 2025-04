Álex Palou werd door veel media in verband gebracht met Cadillac, maar er is een belangrijke verandering in de situatie tussen de twee partijen. De Spanjaard heeft zelf de gesprekken stopgezet en zal volgend jaar niet op de Formule 1-grid verschijnen.

Deze beslissing markeert een nieuwe wending in de carrière van de drievoudig Indycar-kampioen, die lange tijd werd gezien als een potentiële Formule 1-coureur. Ondanks de interesse van Cadillac en eerdere speculaties over een mogelijk stoeltje, heeft Palou ervoor gekozen om deze kans af te wijzen.

Palou, die wordt geprezen als de beste openwielcoureur in de Verenigde Staten, heeft in het verleden vaker aan Formule 1-teams gelinkt. Toch heeft geen van deze connecties geleid tot een concreet contract. Zijn recente prestaties in de Indycar-series hebben zijn reputatie versterkt, maar de overstap naar de Formule 1 lijkt verder weg dan ooit. De Spanjaard lijkt zijn focus te verleggen, waarbij hij de hoop op een Formule 1-carrière mogelijk laat varen.

Opgeven

Palou heeft openlijk gesproken over zijn toekomstplannen en lijkt weinig vertrouwen te hebben in een eventuele Formule 1-doorbraak. "Ik denk dat we het stadium van proberen een plek in de Formule 1 te bemachtigen misschien al voorbij zijn," zei hij in een interview met Soy Motor. "Het ging niet goed. Ik denk dat het nu te laat is."

Enkele dagen geleden liet Cadillac-teambaas Graeme Lowdon weten dat het team in gesprek is met zeven tot acht coureurs voor het komende seizoen. Tegen Speed City verklaarde hij dat dit een mix is van ervaren Formule 1-coureurs, jongere voormalige coureurs en veelbelovende talenten uit de juniorformules. Lowdon benadrukte de diversiteit van de kandidaten, maar Palou maakte duidelijk dat hij geen deel uitmaakt van deze groep.

Geen gesprekken

Palou reflecteerde op zijn carrière en merkte op dat zijn Indycar-successen mogelijk meer impact hadden gehad als ze eerder waren gekomen. "Misschien zouden de goede resultaten die ik nu behaal iets meer hebben betekend als ik ze acht jaar geleden had gehad, toen ik 20 was," voegde hij eraan toe.

Met zijn focus op Indycar lijkt Palou vrede te hebben met zijn huidige pad. Zijn beslissing om de Cadillac-gesprekken te beëindigen onderstreept zijn realistische kijk op de Formule 1-wereld, waar timing en kansen cruciaal zijn.