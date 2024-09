Seizoensfinale IndyCar: Van de strijd om het kampioenschap tot een plekje in de leaders-circle

De IndyCar Series is aankomend weekend alweer toe aan de seizoensfinale van 2024. Deze wordt verreden op de Nashville Superspeedway. In 'The Music City' wordt er niet alleen om de IndyCar-titel gevochten, maar ook achterin het veld wordt er gestreden om een plekje in de leaders-circle.

Dit weekend zal de IndyCar Series het 2024-seizoen gaan afsluiten op de Nashville Superspeedway. Op deze 2.140 kilometer lange oval keert de Amerikaanse raceklasse voor het eerst sinds 2008 terug. Het zal echter niet de eerste race in Nashville gaan worden sinds 2008, want IndyCar rijdt al vanaf 2021 jaarlijks een race door de straten van de stad in Tennessee. Voor de editie van 2024 werd het stratencircuit zelfs gepromoveerd tot seizoensafsluiter.

Maar begin dit jaar maakte de organisatie van de Amerikaanse raceklasse bekend dat de race verplaatst zou worden naar de Superspeedway in Nashville. De aanleiding voor het verplaatsen van de seizoensfinale is de bouw van het nieuwe stadion van het NFL-team Tennessee Titans. Dit stadion zal precies gaan grenzen aan het stratencircuit in Nashville, waardoor er niet genoeg ruimte is voor de teams om hun kamp op te slaan in de binnenstad. Zodoende zal de Amerikaanse raceklasse voor het eerst sinds 2014 - toen op de oval in Fontana - een seizoensfinale afwerken op een oval.

De Nashville Superspeedway is voor de meeste IndyCar-coureurs een onbekende, want er zijn slechts drie rijders op de huidige grid die er tijdens de laatste editie in 2008 ook al bij waren. Dit zijn zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon, tweevoudig kampioen Will Power en Graham Rahal. Eerstgenoemde wist de laatste drie edities - van 2006 tot en met 2008 - zelfs te winnen op de oval in Tennessee, waarmee hij de succesvolste coureur is op de Superspeedway.

Strijd om het kampioenschap

Die baankennis kan wel eens in het voordeel gaan werken van Will Power. De Penske-rijder is namelijk in strijd met Alex Palou om het IndyCar-kampioenschap. De Australiër heeft het zichzelf wel erg lastig gemaakt, want hij gaat het weekend in met 33 punten achterstand op zijn titelrivaal, en dit aantal had aanzienlijk lager kunnen zijn. Anderhalve week geleden, tijdens de tweede race op de oval in Milwaukee, had Palou namelijk problemen met zijn auto, waardoor hij stilviel in de opwarmronde. Power lag op dat moment in de top drie en reed vervolgens lange tijd aan de leiding, maar de tweevoudig kampioen spinde met nog zo'n 100 rondjes te gaan tijdens een herstart. Hij werd uiteindelijk nog wel tiende, en liep, ondanks het feit dat Palou met 29 rondjes achterstand nog negentiende werd, uiteindelijk slechts tien punten in op zijn rivaal, terwijl hij met een overwinning aan de leiding van het kampioenschap had kunnen staan.

Power zal er daarom op gebrand zijn om in Nashville alsnog toe te gaan slaan. Hij wint zijn derde kampioenschap als hij de race wint (50 punten), alle bonuspunten (vier punten: één punt voor pole, punt voor het rijden aan de leiding en twee punten voor meeste rondes aan de leiding) verdient en Palou als tiende of lager over de finish komt.

De Spanjaard is natuurlijk dé favoriet voor de titel. De rijder van Chip Ganassi Racing maakte pas in 2020 zijn debuut in de Amerikaanse raceklasse, maar heeft inmiddels al twee kampioenschappen op zijn naam staan. Wat de 27-jarige coureur vooral kenmerkt is zijn constantheid. Palou finishte in zestien races dertienmaal in de top vijf, terwijl naaste belager Power dat 'slechts' zeven keer deed. Een plekje in de top negen is genoeg voor Palou om zijn derde titel binnen te slepen.

Tot slot hebben we nog Scott McLaughlin. De Nieuw-Zeelander heeft vijftig punten achterstand op Palou en heeft al het geluk van de wereld nodig om nog kampioen te worden. Hij moet winnnen, alle bonuspunten pakken en hopen dat Alex Palou de race niet van start zal gaan. In de IndyCar Series krijgen alle coureurs namelijk punten, waardoor zelfs de rijders die onderaan eindigen vijf punten ontvangen. Als de Spanjaard van start gaat wordt het gat dus meteen 55 punten ten opzichte van McLaughlin, en dan is de Penske-rijder ook direct uitgeschakeld voor de titel.

McLaughlin zal hoogstwaarschijnlijk niet met de titel aan de haal gaan, al weet je natuurlijk nooit wat er allemaal nog kan gebeuren. Maar hij zal zich na dit seizoen wel voor zijn kop slaan als hij de titel niet pakt. De Nieuw-Zeelander, die in 2021 debuteerde in de IndyCar Series, heeft niet alleen de meeste pole positions in 2024, maar heeft dit jaar ook veruit de meeste rondes aan de leiding gereden van alle IndyCar-rijders. Palou en Power komen samen (630 rondjes) niet eens aan de 637 van McLaughlin. De 31-jarige coureur maakte het in kansrijke posities telkens niet af. Maar ja, zoals er dan gezegd wordt: 'To finish first, first you have to finish'.

Leaders-circle

Maar het is niet alleen vooraan het veld spannend, ook achterin het veld wordt er nog geracet voor een bedrag van één miljoen dollar. In de IndyCar Series zijn er 25 auto's ingeschreven voor het volledige seizoen, maar alleen de top 22 wordt beloond met één miljoen dollar. De top 22 ingeschreven auto's, die wel door verschillende coureurs bestuurd kunnen worden, wordt de zogenaamde leaders-circle genoemd. Zeker voor de kleinere teams is het belangrijk om in de top 22 te eindigen en één miljoen dollar in ontvangst te nemen.

Hieronder een overzichtje van de huidige stand:

Positie in kampioenschap Team en startnummer + coureur voor dit weekend Aantal punten P19 Juncos Hollinger Racing met startnummer 78, wordt bestuurd door Connor Daly 189 P20 Meyer Shank Racing met startnummer 66, wordt bestuurd door David Malukas 187 P21 Rahal Letterman Lanigan Racing met startnummer 30, wordt bestuurd door Pietro Fittipaldi 177 P22 AJ Foyt Racing met startnummer 41, wordt bestuurd door Sting Ray Robb 175 P23 Ed Carpenter Racing met startnummer 20, wordt bestuurd door Christian Rasmussen 174 P24 Dale Coyne Racing met startnummer 51, wordt bestuurd door Katherine Legge 160 P25 Daly Coyne Racing met startnummer 18, wordt bestuurd door Jack Harvey 137

Zachte compound op oval

In de IndyCar Series hebben de teams op stratencircuits en road courses de keuze tussen twee compounds: de zachte, alternatieve band en de harde, primaire band. Hierdoor zijn er veel verschillende strategieën en mogelijkheden en is elke race een strategisch schaakspel. Op de ovals is dit echter een ander verhaal, daar hebben de teams alleen de beschikking over de hardere compound. Dat de Amerikanen voor een veel hardere band kiezen op ovals is begrijpelijk, op een oval moeten de banden namelijk extreem betrouwbaar zijn. Een klapband kan op een oval namelijk enorme gevolgen hebben voor een coureur.

Maar tijdens de seizoensfinale in Nashville - The Music City Grand Prix - hebben de coureurs op de Nashville Superspeedway de beschikking over zowel de harde als de zachte compound. Het is de tweede keer dat de zachtere band gebruikt gaat worden op een oval. Vorig seizoen werd op de oval van Gateway ook al gebruik gemaakt van de alternatieve band, en dat bleek zo succesvol dat de organisatie het aandurft om het opnieuw te doen voor de seizoensfinale van 2024. De organisatie van de Amerikaanse raceklasse hoopt op deze manier een race te creëren met veel verschillende strategieën en mogelijkheden voor de teams, waardoor de seizoensfinale een waar spektakelstuk moet gaan worden.