Colapinto dicht bij Williams-zitje: "Tweede keus achter Sainz"

Carlos Sainz tekende enkele weken geleden een contract bij het team van Williams. De Spanjaard gaat vanaf volgend jaar op jacht naar successen bij de Britse renstal. Volgens Franco Colapinto was hij de tweede keuze van Williams achter de ervaren Sainz.

Sainz had de sleutel van de rijdersmarkt in handen. Hij moet na dit jaar vertrekken bij Ferrari, en meerdere teams hadden interesse in hem. Naast Williams toonden ook Audi en Alpine interesse in hem. Beide teams hebben nog geen tweede coureur gepresenteerd. Williams heeft hun line-up voor de komende jaren nu compleet, met Sainz en Alexander Albon beschikken ze over twee snelle en redelijk ervaren mannen.

Maar ze hadden ook voor een debutant kunnen kiezen. Volgen Franco Colapinto was hij namelijk dicht bij het zitje. De Argentijnse Formule 2-coureur in onderdeel van de opleidingsploeg van Williams en hij reed in Silverstone al een vrije training. In gesprek met de Zuid-Amerikaanse tak van ESPN legt hij uit hoe dicht hij bij het zitje was: "Ik had het idee dat ik heel dicht bij was. Ik denk dat ik achter Carlos de tweede keus was. Ik ben heel blij voor het team. Hij is een coureur met veel ervaring en hij neemt de informatie van een groot team als Ferrari mee. Ik had gehoopt dat hij de aanbieding zou afslaan, maar ach, het is een eer dat hij voor dit team heeft getekend."