Zhou ziet oneerlijke behandeling: "Kreeg veel racistische berichten"

Guanyu Zhou rijdt sinds 2022 in de Formule 1. De kans is groot dat hij volgend jaar zonder zitje zit, maar hij blijft positief. Zhou geniet van zijn tijd in de Formule 1, maar hij stelt dat hij niet altijd even eerlijk is behandeld. Hij legt uit dat hij te maken kreeg met racisme.

Zhou rijdt al zijn hele Formule 1-loopbaan voor hetzelfde team. Bij Sauber, tot en met vorig jaar Alfa Romeo, beleeft hij momenteel een lastig seizoen. Zhou heeft nog geen WK-punt gescoord, en de kans is klein dat hij een nieuw contract gaat krijgen. Sauber wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en het is de bedoeling dat de fabriekscoureurs al in 2025 voor het team rijden.

Zhou vecht voor zijn kansen. Hij ziet dat er veel aan het veranderen is in de Formule 1. Hij wijst in een interview met The Race naar het aanstaande debuut van Oliver Bearman. Hij ziet dat de Brit een compleet andere ontvangst krijgt: "Het is best duidelijk. Toen ik in 2021 een contract tekende bij Alfa Romeo, waren er veel racistische berichten van mensen die mijn loopbaan niet hadden gevolgd. Je betreedt de sport met een derde plaats in de Formule 2 met vier zeges in dat seizoen, en nu zie je dat een jongen van buiten de top tien in de F2 met veel support wordt ontvangen." Zhou trekt zijn conclusies: "Het laat zien dat de vooroordelen over nationaliteit realiteit zijn. Als je Aziatisch bent is het lastig, maar ik maak me er niet druk om."