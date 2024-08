Tsunoda wil strijden met Verstappen bij Red Bull

Yuki Tsunoda is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Japanner is vaak sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, en hij heeft altijd contractverlenging gekregen bij VCARB. Tsunoda vindt dat hij klaar is voor meer, hij is van mening dat hij klaar is voor een duel met Max Verstappen.

Tsunoda is nog altijd onderdeel van de Red Bull-familie. Al vroeg in dit seizoen kreeg hij goed nieuws, en tekende hij een nieuw contract bij Visa Cash App RB. Tsunoda heeft echter nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij van meer droomt. Hij wil graag meevechten om de zeges, en misschien wel meer. Hij hoopt op een kans bij Red Bull Racing, maar vooralsnog lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren.

Tsunoda zelf is van mening dat hij er klaar voor is. Hij heeft een goede band met Red Bull-adviseur Helmut Marko, en hij hoopt op goed nieuws. In een interview met Motorsport.com spreekt hij zijn ambities uit: "Ze kennen mijn performance en ze zijn blij met mijn performance. Daarom hebben ze ook mijn contract voor volgend jaar verlengd, dus het is allemaal best duidelijk. Ik moet blijven presteren, ik moet ze tevreden houden en hopelijk komt het dan goed. Ik blijf gefocust, en ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor duels met sterkere teams en coureurs, en dat ik klaar ben voor een duel met Max. Maar de keuze ligt bij hen."