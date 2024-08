Sterk Haas wilde niet dom of arrogant overkomen bij seizoenstart

Het team van Haas heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Amerikaanse renstal kan meestrijden om de punten, en ze ogen verder zeer competitief. Teambaas Ayao Komatsu begon het seizoen met lage verwachtingen, maar hij geeft toe dat dit een beetje een toneelspel was.

Komatsu volgde begin dit jaar Günther Steiner op als teambaas van Haas. De Amerikaanse renstal is één van de kleinste teams van de Formule 1, en begin dit jaar waren de verwachtingen dan ook enorm laag. Komatsu begon met lage verwachtingen aan het seizoen, maar al snel bleek dat Haas competitief is. Ze staan momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met 27 WK-punten.

Verkeerde been

Komatsu geeft nu toe dat hij een beetje toneelspel heeft gespeeld. De Japanner stelt echter dat hij dat niet deed om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Eerlijk gezegd wist ik hoeveel we over de winter hadden verbeterd. Ik weet hoe klein we zijn, ik weet hoe laat we begonnen zijn en ik weet hoeveel tijd we hebben verspild met de Austin-update van vorig jaar. Dus ik moest ervan uitgaan dat de mensen met minstens dezelfde middelen of drie keer de middelen, het minstens zo goed zouden doen als wij, want ik weet dat die mensen niet dom zijn, toch?"

Dom of arrogant

Komatsu wilde er niet van uitgaan dat de andere teams met problemen zouden kampen. Hij wijst nogmaals naar het feit dat de andere teams simpelweg groter zijn, en dat Haas tijd had verspild: "Als ik had gezegd dat we in Bahrein meteen als achtste zouden eindigen, dan zou ik ofwel dom ofwel arrogant zijn. Gelukkig voor ons hebben een paar andere mensen het verknald, maar daar kan ik niet op rekenen. Als je in deze business zit, kun je niet rekenen op andermans rotzooi. Je moet je eigen fortuin bouwen, en dat probeer ik te doen."