Brown verwacht supersterk Mercedes: "Blij met onze voorsprong"

Het team van McLaren heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. Ze jagen op Red Bull Racing in de strijd om het constructeurskampioenschap. Zak Brown rekent zich echter nog niet rijk en hij verwacht dat Mercedes sterk voor de dag zal gaan komen in de tweede helft van het seizoen.

Mercedes sloot de eerste helft van het seizoen op een goede manier af. Ze wisten drie van de laatste vier races te winnen, en daarmee gaven ze hun visitekaartje af. Ze moeten nog steeds strijden met de andere topteams, maar ze hebben zeker grote stappen gezet. De verwachtingen zijn dan ook hoog, en ook bij de teams van McLaren, Red Bull en Ferrari zullen ze goed naar Mercedes kijken.

McLaren-CEO Zak Brown is trots op de manier waarop zijn team dit seizoen voor de dag komt. De Amerikaan heeft zin in de tweede seizoenshelft, maar hij stelt in de podcast van Sky Sports F1 wel dat hij Mercedes in de gaten houdt: "We willen alle negen teams verslaan. Ferrari zit niet ver achter ons, dus ik denk dat je ze niet kunt uitsluiten. Mercedes is op stoom, en ze hebben drie van de laatste vier races gewonnen. Gelukkig hebben we een voorsprong van ongeveer honderd punten op ze. We hebben misschien al die punten nodig als ze op deze manier doorgaan. Ik verwacht dat ze supersterk zijn in de tweede seizoenshelft. Dus ik ben blij met de voorsprong."