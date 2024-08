Doet het vertrek van Wheatley Red Bull pijn?

Het team van Red Bull Racing gaat de zomerstop in met een enorme kater. Niet alleen vanwege de mindere resultaten, maar ook vanwege het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatley. Weer gaat er een belangrijk kopstuk weg, en dit keer kwam het redelijk uit de lucht vallen. De grote vraag is nu: wat is de impact van Wheatley's vertrek op Red Bull?

Jarenlang was de pitmuur van Red Bull Racing een herkenbare plek. Dezelfde mensen zaten op de belangrijke posities, en de meeste kopstukken hebben alle wereldtitels meegemaakt. Naast teambaas Christian Horner waren topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley de bekendste koppen. Waren, want beide heren gaan weg bij Red Bull. Newey's vertrek was al eventjes bekend, maar de aankondiging van Red Bull over Wheatley kwam als donderslag bij heldere hemel.

Ambities

Red Bull maakte op donderdagmiddag bekend dat Wheatley gaat vertrekken en is aangesteld als de nieuwe teambaas van het project van Audi. Het vertrek was een verrassing, maar de ambitie van Wheatley niet. Hij zit al jarenlang aan de pitmuur, en hij werkte al die jaren samen met Horner. Wheatley's ambities kwamen eerder dit jaar aan het licht toen The Times meldde dat hij nadacht over een vertrek, en dat hij graag teambaas wilde worden. Saillant detail, dit nieuws kwam naar buiten in de week van de aankondiging van het vertrek van Newey.

Volgens Motorsport.com was het nieuws over Wheatley geen grote verrassing. Zijn ambities bestonden immers al veel langer. Het medium meldt dat Wheatley op donderdag tegen Horner heeft gezegd dat hij zijn aflopend contract niet gaat verlengen en dat hij een nieuwe uitdaging aangaat. Op dezelfde dag bracht Red Bull het nieuws naar buiten, ze lieten direct weten dat hij naar Audi overstapt. Bij Audi leken ze van niets te weten, pas uren later brachten ze zelf een persbericht naar buiten.

Belangrijk

Voor Wheatley wordt het zijn eerste klus als teambaas. In de laatste achttien jaar werkte hij bij Red Bull, eerst als teammanager en in de laatste jaren als sportief directeur. In zijn rol als sportief directeur had Wheatley een zeer belangrijk takenpakket. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de training van de pitcrew. De supersnelle pitstops van het team zijn dus deels aan hem toe te rekenen. Als sportief directeur is hij ook verantwoordelijk voor het naleven van de regels, én de communicatie met de wedstrijdleiding.

Toen in 2021 de communicatie tussen toenmalig wedstrijdleider Michael Masi en de teams tijdens de worldfeed werd uitgezonden, bereikte Wheatley's stem de woonkamers. Ook gaat Wheatley regelmatig mee met de coureurs als ze naar de stewards worden geroepen. Hij is enorm belangrijk, en zijn vertrek is dus een pijnlijk verlies. Volgens Red Bull gaat hij overigens wel pas aan het einde van het jaar weg.

Gevolgen

De vraag is nu wat de gevolgen van zijn vertrek zijn. Max Verstappen gaf eerder dit jaar al meerdere keren aan dat het voor hem heel belangrijk is dat alle kopstukken binnenboord blijven. Eerder dit jaar werd Newey's vertrek al aangekondigd, en met het vertrek van Wheatley gaat er nog een grote vis weg. Verstappen zal daar vermoedelijk niet blij mee zijn, en dat zal er weer voor zorgen dat zijn toekomst het onderwerp van gesprek gaat worden.

Verstappen

Verstappen beschikt over een meerjarig contract bij Red Bull, maar al het hele jaar gonst het van de geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert van de onrust te profiteren, maar zijn geflirt heeft nog geen doel getroffen. Of Verstappen überhaupt praat met Mercedes is nooit duidelijk geworden. Het is ook niet duidelijk of Wheatley's vertrek de situatie gaat aanpassen, is ook onduidelijk. Het zal voor geruchten gaan zorgen, en Verstappen zal dat, net als de vorige keren, ontkennen. Red Bull moet aan de bak, ze moeten niet nog meer kopstukken verliezen en de rust bewaren. Eén ding is duidelijk, de storm is niet gaan liggen, het is nu alleen maar harder gaan waaien.