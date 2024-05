'Sportief directeur Wheatley denkt aan vertrek bij Red Bull'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing is nog lang niet voorbij. Eerder deze week werd bekend dat topontwerper Adrian Newey het team gaat verlaten, en volgens McLaren CEO Zak Brown sneerde dat de Brit het eerste dominosteentje was dat omviel. Nu lijkt het er op dat ook Jonathan Wheatley gaat vertrekken.

Wheatley is de sportief directeur van het team van Red Bull Racing. Hij speelt een belangrijke rol op de pitmuur, en hij is ook verantwoordelijk voor de pitstops van de Oostenrijkse renstal. Volgens de Britse krant The Times zou ook hij nu overwegen om te gaan vertrekken bij Red Bull Racing. Volgens de krant heeft Wheatley al geruime tijd de ambitie om teambaas te worden, en hij zou daarvoor naar meerdere teams kijken.

Tijdens het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner begin dit jaar werd Wheatley al genoemd als mogelijke vervanger. De Brit is al zeer lang actief in de Formule 1 en hij is al sinds 2006 werkzaam voor Red Bull. Hij fungeert als een soort rechterhand van Horner. Volgens The Times is het nog niet zeker dat Wheatley het team gaat verlaten, want hij zou ook met Red Bull in gesprek zijn over een nieuw contract. Deze zaak zal ongetwijfeld worden vervolgd in de komende weken.