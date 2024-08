Wat zijn de opties voor Audi na mislopen Sainz?

Carlos Sainz maakte deze week zijn toekomstplannen bekend. Vanaf volgend jaar gaat hij voor Williams rijden, en hij heeft dus niet gekozen voor Alpine of het project van Audi. Het is een flinke tegenslag voor Audi, maar wat zijn nu de opties voor het Duitse merk?

Audi neemt vanaf 2026 het team van Sauber over. Volgend jaar staat de Zwitserse renstal nog gewoon onder eigen naam op de grid, maar het is de bedoeling dat ze dan al rijden met de coureurs die vanaf 2026 voor het fabrieksproject van Audi gaan rijden. Nico Hülkenberg werd eerder dit jaar al gepresenteerd, en toen stuurde Audi en Sauber allebei een persbericht de wereld in. Wie maken er kans op het zitje naast hem vanaf volgend jaar?

Valtteri Bottas

Nu droomkandidaat Sainz is afgehaakt, moet Audi op zoek naar een nieuwe naam. De meest voor de hand liggende keuze is Valtteri Bottas. De ervaren Fin rijdt nu ook voor Sauber, maar hij beschikt over een aflopend contract. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij een zitje gaat vinden voor 2025, en dat kan zomaar bij zijn huidige werkgever zijn. Hij heeft genoeg ervaring en hij is een racewinnaar, dat kan Audi over de streep trekken.

Guanyu Zhou

Audi kan er ook voor kiezen om Guanyu Zhou binnenboord te houden. De Chinees beschikt ook over een aflopend contract bij Sauber, maar zijn resultaten vallen enorm tegen. Maar hij heeft wel zijn nationaliteit mee. China is een grote markt en het is een plek waar de Formule 1 wil doorbreken. Ze racen er al jaren, maar nu is het moment om echt toe te slaan. Zhou is echter geen supercoureur, en daardoor minder aantrekkelijk voor Audi.

Liam Lawson

Een derde mogelijkheid is Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is onderdeel van de Red Bull-familie, maar als ze hem daar voor 2025 geen zitje aanbieden, is hij vrij om ook buiten de deur te kijken. Lawson werd al eerder in verband gebracht met Audi, en dat zou geen vreemde keuze zijn. Hij beschikt over de juiste dosis talent, kan goed omgaan met de camera en hij kan in de toekomst uitgroeien tot een superster.

Maloney & Pourchaire

Audi kan er ook voor kiezen om in de opleidingsploeg van Sauber te kijken. Dan komen ze al snel uit bij Theo Pourchaire en Zane Maloney. Beide mannen zijn zeer talentvol, maar worden niet gezien als toekomstige megasterren. Pourchaire reed dit jaar een paar races in de IndyCar, en hij lijkt momenteel uit beeld te zijn. Maloney doet het zeker niet slecht in de Formule 2, maar het moet wel heel gek lopen wil Audi voor hem kiezen.