Steiner steunt Verstappen na simracekritiek: "Hij is volwassen"

Max Verstappen stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. De Nederlander ontving veel kritiek op zijn nachtelijke simrace-avonturen. Verstappen haalde flink uit naar zijn criticasters, en hij ontvangt nu steun van Günther Steiner. Hij ziet niet in wat het probleem is.

Verstappen reed tijdens het Hongaarse raceweekend ook een simrace. Tot diep in de nacht was hij te vinden op de virtuele circuits. De Nederlander ontving veel kritiek en Helmut Marko stelde dat ze hadden afgesproken dat dit niet meer zou gebeuren. In België ontkende Verstappen dat hij een verbod had gekregen, en Marko nuanceerde in de dagen daarna zijn woorden over de zaak.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft ook meegekregen dat er iets aan de hand was. De populaire Italiaan stelt echter dat er helemaal geen probleem was. In de podcast Vankah Hours krijgt Steiner de vraag wat hij in deze situatie zou doen: "Ik heb het verhaal gelezen, maar ik weet niet helemaal wat er precies van waar is. Maar als hij tot drie uur in de simulator heeft gezeten, en hij op tien uur weer is opgestaan, dan heeft hij alsnog voldoende slaap gehad. Hij is volwassen en men mag van hem wel verwachten dat hij weet wat hij doet. Ik zou me persoonlijk meer zorgen maken als hij tot drie uur in een nachtclub had gestaan."