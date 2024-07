Ocon hekelt Alpine: "Ze luisteren niet"

Esteban Ocon is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Alpine. De Franse coureur kent een frustrerend seizoen met veel dieptepunten. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor het team van Haas, maar nu is hij heel eerlijk over Alpine. Volgens Ocon wordt er niet naar de coureurs geluisterd.

Ocon beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Alpine worstelt en Ocon doet het niet bepaald beter. In Monaco ontving hij bakken met kritiek nadat hij tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly was aangereden. Vlak na dat incident werd bekend dat Ocon na dit jaar gaat vertrekken bij Alpine. Vorige week maakte het team van Haas bekend dat Ocon vanaf volgend jaar voor hen gaat rijden.

Frustratie

Ocon wil nu zijn laatste maanden in dienst van Alpine op een positieve manier ten einde brengen. Hij is wel heel erg kritisch op Alpine, bij Sky Sports neemt hij geen blad voor de mond: "Bij Alpine heb ik gedaan wat ik moest doen. Ik heb mijn eerste overwinning hier behaald. We hebben goede momenten gekend, maar ook wat moeilijkere momenten. Het is geen geheim dat het de laatste tijd frustrerend is geweest, omdat we geen goede auto hebben."

Luisteren

Ocon is van mening dat Alpine veel dingen compleet verkeerd heeft aangepakt. Het zorgt voor zeer veel frustratie bij hem, en die emoties houdt hij niet voor zichzelf: "Er is niet naar ons geluisterd. Dat geldt voor mij, maar ook voor Pierre, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso. We hebben dingen over de auto gezegd die niet zijn aangepakt en ook niet worden opgelost. Daardoor lopen we nog steeds met problemen van drie of vier jaar geleden rond. Dat kun je je in de Formule 1 echt niet veroorloven."