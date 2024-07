"Zhou naar de stewards voor blokkeren Verstappen".

Max Verstappen kende vandaag een foutloze kwalificatie in België. Heel eventjes had hij het zwaar, omdat hij te maken kreeg met de onoplettende Guanyu Zhou. De Chinese coureur moet zich hiervoor gaan melden bij de stewards en ook Verstappen zal zijn gezicht daar laten zien.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie reed Zhou in de weg. Verstappen wilde er snel langs, maar dat was niet mogelijk. De Chinese Sauber-coureur bleef voor zijn neus plakken en dat zorgde ervoor dat Verstappen een paar scheldwoorden liet horen. De stewards bekeken het moment en ze besloten Zhou naar zich toe te roepen. Ook Verstappen moet zich melden, hij zal moeten uitleggen op welke manier hij last heeft gehad van Zhou.