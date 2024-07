Hamilton behaalt unieke mijlpaal met Hongaarse podiumplaats

Lewis Hamilton is bezig met een goede fase van het seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won enkele weken geleden zijn thuisrace in Silverstone en afgelopen weekend werd hij derde in Hongarije. Dat leverde hem direct een opvallende primeur op in de Formule 1.

Hamilton reed een solide race op de Hungaroring. De Britse Mercedes-coureur hield de jagende Max Verstappen achter zich, en overleefde een clash met de Nederlander in de slotfase. Achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kwam hij vervolgens als derde over de streep. Hij deelde mee in de feestvreugde en hij was heel erg tevreden met zijn resultaat. Het leverde hem ook nog eens een opvallende mijlpaal op.

Hamiltons derde plaats in Hongarije was namelijk zijn 200ste podiumplaats uit zijn lange carrière. Hij is hiermee de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die deze mijlpaal weet te bereiken. Hij is dan ook de coureur met de meeste podiumplaatsen ooit. Slechts zes andere coureurs hebben meer dan honderd podiumplaatsen gescoord in de koningsklasse. Dat gaat om Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Alain Prost, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen. Hamilton is echter de enige die tweehonderd keer naar het ereschavot mocht gaan. Het is nog maar de vraag of iemand in de nabije toekomst dat record gaat evenaren.