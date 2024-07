Uitslag kwalificatie Hongarije: Norris pakt pole en bezorgt McLaren 1-2tje, drama voor Perez

De startopstelling voor de Hongaarse Grand Prix is bekend. In de kwalificatie op de welbekende Hungaroring ging de pole position naar Lando Norris. De tweede tijd werd genoteerd door Oscar Piastri, en de top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Vlak voor de start van de kwalificatie begon het ineens te regenen op de Hungaroring. Het buitje kwam voor veel mensen als een verrassing, maar de regenbanden konden in de verpakking blijven. Op de slicks doken de coureurs de baan op, en het leek de juiste beslissing te zijn. Het was belangrijk om de auto op de baan te houden, maar precies dat lukte niet. Sergio Perez, die onder enorme druk staat, maakte een fout en vloog de bandenstapel in. Einde sessie voor Perez, die nu nog meer onder druk staat. Bij de herstart was de baan nat, en bij Alpine vonden ze het niet nodig om naar buiten te gaan. Het bleek een faliekante misser te zijn. Naast Perez en de Alpines viel ook George Russell af, nog een daverende verrassing dus. De laatste pechvogel van de sessie was Guanyu Zhou.

Q2

De baan begon steeds droger en droger te worden, en dat betekende dat er kansen lagen voor iedereen. Carlos Sainz dook in zijn Ferrari als eerste de baan op, en dat zorgde voor weinig reacties. De andere teams en coureurs bleven namelijk in de pitbox staan. Na een aantal minuten werd het drukker op de baan, en toen regende het snelle rondetijden. Op een nieuwe setje zachte banden ging Verstappen snel, maar er lagen meer kapers op de kust. Er waren weinig verrassingen, want uiteindelijk vielen Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Logan Sargeant en Kevin Magnussen af.

Q3

Max Verstappen kwam als eerste de baan op in de spannende derde sessie. Aangezien zijn teamgenoot Sergio Perez allang stond te douchen, kon hij geen tow krijgen. Hij begon snel, maar dat deden zijn concurrenten ook. De McLarens gingen snel, en Verstappen kon niet aan hun tijden tippen. Yuki Tsunoda vloog nog de vangrail in, en dat gaf alle coureurs nog een kansje. Max Verstappen was toen al uitgestapt en hij stond mokkend te praten met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Het begon te spetteren, waardoor uiteindelijk niemand van de koplopers zijn tijd kon verbeteren.