Aston Martin wijst nieuwe teambaas aan, andere rol voor Krack

Het team van Aston Martin heeft een herstructurering aangekondigd. De Britse renstal heeft een nieuwe teambaas aangewezen, en ze hebben Mike Krack een nieuwe rol gegeven. Daarnaast hebben ze ook bekendgemaakt wat de rol van de aangetrokken Enrico Cardile gaat worden.

Krack was sinds 2022 de teambaas van het team van Aston Martin. De Luxemburger wordt nu de Chief Trackside Officer, en hij zal niet langer fungeren als teambaas. CEO Andy Cowell gaat deze rol nu op zich nemen. Cowell wordt dus zowel de CEO als de teambaas. De van Ferrari overgenomen Enrico Cardile gaat fungeren als Chief Technical Officer, en hij krijgt de leiding over onder meer het design van de auto. Cardile zal een belangrijke rol gaan spelen bij het team op de Technology Campus.

Nieuwe rollen

Aston Martin maakt daarnaast bekend dat Tom McCullough onderdeel blijft van de groep. Hij was jarenlang werkzaam bij het team, en krijgt nu een nieuwe rol. McCullough krijgt een leidende positie binnen de groep en hij gaat een grote rol spelen bij de uitbreiding van het team naar andere categorieën. Later dit jaar zal ook topontwerper Adrian Newey zich gaan voegen bij het team.

Cowell

De nieuwe teambaas Cowell is geen onbekende naam in de Formule 1. De Britse engineer was jarenlang werkzaam bij Mercedes, en daar was hij verantwoordelijk voor de motorafdeling van het team. Hij speelde een grote rol bij de successen van de Duitse renstal. In 2020 verliet hij Mercedes, en hij werd vorig jaar aangesteld als de CEO van het team van Aston Martin. Hij werd daar de opvolger van Martin Whitmarsh. Cowell begon op 1 oktober aan zijn nieuwe job, en hij krijgt er nu dus een extra rol bij. In een persbericht laat hij weten dat deze wijzigingen een natuurlijk proces zijn, en dat het onderdeel is van het meerjarige plan van Aston Martin.