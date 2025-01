Aston Martin ziet zorgwekkende parallellen met 2023

Het team van Aston Martin kende vorig jaar geen sterk seizoen in de Formule 1. Na een goed seizoen in 2023 wilden ze de weg omhoog doorzetten, maar dat plannetje mislukte. Teambaas Mike Krack is niet tevreden, en stelt dat iedereen met een kritische blik op het seizoen moet reflecteren.

Aston Martin eindigde in 2024 op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal had gehoopt een stapje naar voren te kunnen zetten, maar dat was onrealistisch. De achterstand op de topteams McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes was enorm. De andere middenvelders stonden ook ver achter op Aston Martin, maar in de slotfase van het seizoen werden die verschillen steeds kleiner.

Kritische blik

Aston Martin-teambaas Mike Krack is dan ook niet tevreden met 2024. Krack erkent in een gesprek met Motorsport.com dat de prestaties tegenvielen: "We hebben niet voldaan aan onze verwachtingen, dus we kunnen niet blij zijn met het verloop van het seizoen. We zijn vijfde gebleven, maar als het seizoen in de zomer was begonnen waren we niet vijfde geworden. Ik denk dat we allemaal met een kritische blik moeten reflecteren op het seizoen."

2023

Volgens Krack zorgden de updates en de nieuwe onderdelen niet voor het gewenste resultaat. De teambaas vervolgt zijn verhaal: "Wat we op de auto hebben gezet heeft de auto niet beter gemaakt. Daar zie we een parallel met 2023. Het verschil is dat we vorig jaar beter begonnen en dat we dit jaar dat niveau niet hadden. Ik denk dat er veel is waar we naar moeten kijken, zeker op het gebied van hoe we dit doen. Het is nu al het tweede jaar op rij waarin het ons niet lukt om te verbeteren, maar achteruit gaan."

Concurrentie

Krack ziet dat de concurrentie wel stappen aan het zetten is. Hij begint zich dan ook zorgen te maken over de verschillen met andere teams: "Je hebt de auto aan het begin van het seizoen en de auto aan het einde van het jaar, met wat stappen daar tussenin. Ik denk dat de ontwikkelcurve van de anderen veel beter was dan de onze. Hoeveel zijn we nu beter geworden? Ik denk dat anderen nu al twee jaar op rij het beter hebben gedaan, en dat is iets waar we naar moeten kijken."