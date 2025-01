"Aston Martin blij dat coureurs team niet afkraakten".

Het team van Aston Martin kende een lastig seizoen in 2024. Ze konden geen aansluiting vinden bij de topteams, en ze worstelden in het middenveld. Teambaas Mike Krack is blij dat de coureurs zich niet enorm kritisch hebben uitgelaten in de media.

Aston Martin kende een sterk seizoen in 2023. De verwachtingen voor 2024 waren dan ook hoog, maar ze kwamen niet sterk voor de dag. Ze eindigden op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met 94 WK-punten, en de achterstand op McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull was reusachtig. Daarnaast hadden ze zelf ook een aardige voorsprong op de achtervolgers van Alpine en Haas.

Fernando Alonso liet zich een aantal keren kritisch uit over de tegenvallende performance, maar verder viel het mee. Zijn teamgenoot Lance Stroll liet zich minder vaak kritisch uit. Aston Martin-teambaas Mike Krack is hier blij mee, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Het hoogtepunt voor mij zijn de coureurs en hoe ze hiermee zijn omgegaan, hoe ze trouw zijn gebleven aan het team. Het zou zo makkelijk zijn geweest om ons in de media af te kraken, want dit is voor hen het moeilijkst. Ze zitten elke week in de auto, en deze kunnen ze niet veranderen. Ze moeten ermee rijden en ze krijgen dan allerlei microfoons onder hun neus. Toch bleven ze altijd trouw aan het team. Dat is voor mij dus eigenlijk een groot hoogtepunt."