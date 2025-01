Krack ziet Aston Martin als worstmachine: "Draait om de juiste ingrediënten"

Het team van Aston Martin hoopt dit seizoen weer stappen te kunnen zetten in de Formule 1. Teambaas Mike Krack ziet veel positieve punten, zoals de komst van de nieuwe CEO Andy Cowell. Krack vergelijkt Aston Martin met een soort machine die worsten maakt.

Aston Martin heeft in de afgelopen maanden veel grote namen binnengehaald. Zo komt topontwerper Adrian Newey over van Red Bull, en nemen ze Enrico Cardile over van het team van Ferrari. Newey en Cardile zijn echter nog niet begonnen aan hun job, maar Andy Cowell maakt wel al indruk. Cowell werd vorig jaar aangesteld als de nieuwe CEO van het team, en in het verleden was hij werkzaam voor Mercedes.

Worstmachine

Aston Martin-teambaas Mike Krack is blij met de aanwezigheid van Cowell. Hij ziet dat de CEO direct invloed heeft, en dat probeert hij uit te leggen aan Motorsport.com: "Het is tot op heden vrij soepel gegaan. Andy is heel duidelijk in wat hij wil. Het gaat vooral om discussies: 'wat moeten we als eerste doen?' Wat heeft de prioriteit? Dat is natuurlijk de snelheid op de baan. We noemen het altijd de worstmachine. Als je de juiste ingrediënten toevoegt, maakt de worstmachine er een mooi geheel van. Dat zorgt weer voor heel veel progressie op allerlei vlakken binnen het team."

Prestaties op de baan

Krack weet echter ook wel dat progressie binnen het team niet hetgeen is waar men ze op beoordeeld. De teambaas toont zich realistisch: "Maar je wordt altijd beoordeeld op je prestaties op de baan. Dus hoe snel je je updates kunt produceren, hoe snel je dingen doet of hoe efficiënt je omgaat met leveranciers, of op commercieel vlak. Dat is echt allemaal van secundair belang in de Formule 1. Je wordt puur beoordeeld op de prestaties op de baan. We moeten ons dus focussen op onze snelheid. Andy heeft zich dat goed gerealiseerd. Hij heeft ook ingezien dat andere afdelingen goed staan en goed werken. De sleutel zit in de performance."