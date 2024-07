Sargeant blijft geloven in F1-kansen: "Ik ben een strijder"

De kans dat Logan Sargeant ook volgend jaar in de Formule 1 rijdt is vrijwel nul. De Amerikaan maakt nauwelijks indruk bij Williams, en er gaan zelfs al verhalen rond over een vroegtijdige exit na de zomerstop. Sargeant houdt echter hoop, en hij blijft door vechten tot het bittere eind.

Sargeant debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Williams. De Amerikaan reed geen deuk in het spreekwoordelijke pakje boter, maar bij gebrek aan beter kreeg hij toch een nieuw contract. Ook dit jaar is hij veel langzamer dan zijn teamgenoot Alexander Albon, en het lijkt er niet op dat hij een nieuwe deal gaat krijgen. Teambaas James Vowles voerde de druk op, en stelde zelfs dat een vroegtijdige wissel niet wordt uitgesloten.

Sargeant zelf blijft echter strijdvaardig tot het einde. De Amerikaan wil niet opgegeven en hij wordt strijdbaar geciteerd door Motorsport.com: "Ik weet dat ik goed genoeg heb gereden met wat ik tijdens dit seizoen heb gehad. Als ik bijvoorbeeld naar de race op Suzuka kijk, dan ben ik echt trots op de manier waarop ik mezelf daar heb neergezet en probeerde om te presteren, ook al had ik daar niet altijd de auto voor. Ik ben een strijder, ik zal blijven strijden ongeacht de situatie. Ik blijf tot het einde vechten."