Komatsu doet geheimzinnig over Ocon-geruchten

Het Silly Season in de Formule 1 is momenteel in volle gang. Meerdere teams hebben nog een zitje vrij, en meerdere coureurs zoeken nog naar een nieuwe werkgever. Esteban Ocon wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Haas, maar teambaas Ayao Komatsu wil dat niet bevestigen.

Ocon vertrekt na dit jaar bij het team van Alpine. De Fransman heeft in samenspraak met het team besloten om uit elkaar te gaan. Ocon moet dus gaan op zoek gaan naar een nieuwe werkgever, en in de afgelopen weken werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Haas. De Amerikaanse renstal is immers nog op zoek naar een teamgenoot voor Oliver Bearman.

Ocon lijkt dat dus te worden, maar teambaas Ayao Komatsu wil daar nog helemaal niets over kwijt. De Japanner wordt naar Ocon gevraagd door Viaplay: "Nee, nee het is nog niet rond." Komatsu wordt gevraagd of Haas er al uit is met Ocon, en weer reageert hij opvallend: "Nee, nog niet. We praten met verschillende coureurs. Ik weet niet waar dit nieuws vandaan komt en ik heb geen commentaar."