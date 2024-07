Button krijgt publiek op de banken met speciale demorun

Tijdens het Britse raceweekend is er veel aandacht voor de historie van de Formule 1. De organisatie laat geen kans onbenut om voor speciale momenten te zorgen. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button kreeg het publiek dan ook op de banken.

Tijdens het raceweekend op het circuit van Silverstone worden er meerdere demoruns gegeven. Ook voormalig Formule 1-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button mocht weer in de cockpit kruipen. Hij mocht namelijk rijden in de Williams waarmee hij in 2000 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Het leverde mooie beelden, en ook een beetje kippenvel op.