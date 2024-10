Button denkt dat Norris titel kan afpakken van Verstappen

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel gaan winnen in de Formule 1. Hij verdedigt een flinke voorsprong ten opzichte van Lando Norris, maar er kan nog van alles gaan gebeuren. Jenson Button denkt dat Norris dit jaar de wereldtitel kan gaan pakken.

Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 52 WK-punten op Norris. Verstappen begon goed aan het seizoen, maar door de terugval van Red Bull wacht hij al maanden op een zege. Norris is echter goed bezig en na de zomerstop wist hij al te winnen in Zandvoort en Singapore. Verstappen wist de schade echter aardig te beperken, waardoor Norris niet echt in wist te lopen. De strijd is echter nog niet gestreden.

Verstappen is nog steeds de titelfavoriet, maar Norris is zeker niet kansloos. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt dat Norris de titel gaat pakken, zo stelt hij in de podcast van Sky Sports F1: "Ik denk oprecht dat hij kan winnen. Ik heb in het verleden ook in de situatie gezeten waarin Max nu zit. Je zit in een auto die niet meer hetzelfde doet als aan het begin van het jaar. Als er zo op je wordt gejaagd, dan is het echt niet makkelijk. We moeten niet vergeten dat Max een harde noot is om te kraken. Hij ervaart minder snel druk dan andere coureurs, maar toch zit Norris al een beetje in zijn hoofd. Max weet dat hij dit jaar waarschijnlijk geen race meer gaat winnen. Hij bevindt zich nu dus in een positie waarin hij zoveel mogelijk punten moet halen, maar die druk maakt het soms alleen maar moeilijker om op het podium te eindigen."