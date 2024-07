Huisdier vormt inspiratie voor helmontwerp Albon

Alexander Albon rijdt dit weekend in Silverstone rond met een wel heel erg opvallend helmdesign. De Thaise Williams-coureur komt eigenlijk uit het Verenigd Koninkrijk, dus het is voor hem een verkapte thuisrace. Hij rijdt dan ook rond met een zeer persoonlijke helm.

Albon is een echt dierenmens, en hij heeft dan ook een heleboel huisdieren. Dit weekend heeft hij zich dan ook laten inspireren door zijn pluizige vriendjes. Albon rijdt namelijk rond met de beeltenis van zijn kat op de achterzijde van zijn helm. Op sociale media post hij de nodige foto's van zijn helm, maar de kat lijkt niet bepaald onder de indruk te zijn.

FP1 ready… But I think there’s been a mix-up馃樀‍馃挮



Silverstone minis coming very soon!! pic.twitter.com/Oy5i7IgPPU