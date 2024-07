Magnussen lijkt zich voor te bereiden op F1-exit en kijkt om zich heen.

De kans begint steeds groter te worden dat Kevin Magnussen volgend jaar niet in de Formule 1 te zien is. De Deense coureur beschikt over een aflopend contract bij Haas, en hij geeft nu goudeerlijk toe dat hij al zijn opties aan het bekijken is.

Magnussen is niet bezig met het sterkst seizoen uit zijn loopbaan, en hij lijkt ook niet in aanmerking te komen voor een nieuw contract. Afgelopen week maakte Haas bekend dat Oliver Bearman vanaf volgend jaar voor ze rijdt, en dat geeft Magnussen minder kansen. Zijn naam wordt niet genoemd in het geruchtencircuit, en het lijkt erop dat Haas voor iemand zoals Esteban Ocon gaat.

Magnussen moet dus goed om zich heenkijken. Eerder stelde hij nog dat hij in gesprek is met Formule 1-teams, maar in Silverstone moet hij dat nuanceren in gesprek met Motorsport.com: "Op dit moment gebeurt er heel erg veel, en je moet alle opties bekijken en alles overwegen. Ik zou nu natuurlijk zelf zeggen dat ik volledig gefocust ben op de Formule 1, maar er zijn vanzelfsprekend ook andere opties die interessant zijn."