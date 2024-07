Hadjar rijdt VT1 voor Red Bull op Silverstone

Ook het team van Red Bull Racing zal dit weekend een rookie inzetten tijdens de eerste vrije training op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal is daarmee de vierde renstal die deze keuze maakt, ze zullen Isack Hadjar meters laten maken tijdens de eerste vrije training.

Red Bull Junior-coureur Hadjar zal tijdens de eerste vrije training op het circuit van Silverstone plaatsnemen in de bolide van Sergio Perez. Hadjar reed vorig jaar ook al een vrije training voor Red Bull, toen stapte hij in op het circuit van Abu Dhabi. Hadjar rijdt momenteel in de Formule 2, en hij wordt gezien als een vooraanstaand talent uit de Red Bull-stal. Naast Hadjar komen tijdens de eerste vrije training ook Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) en Franco Colapinto (Williams) in actie.