Officieel: Bearman rijdt volgend jaar voor Haas

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Het team van Haas heeft Oliver Bearman aangetrokken voor 2025. De jonge Brit wordt al het hele jaar in verband gebracht met de Amerikaanse renstal. Hij rijdt dit jaar ook al meerdere vrije trainingen voor Haas.

Bearman is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari, de Italianen zijn de motorleverancier van Haas. Bearman mocht begin dit jaar in Saoedi-Arabië onverwachts debuteren in de Formule 1. Hij stapte bij Ferrari in al vervanger van de zieke Carlos Sainz. Bearman debuteerde met WK-punten en hij ontving veel lovende reacties. Nu mag hij dus in 2025 zijn stuurmanskunsten gaan laten zien bij Haas. Dit jaar is hij nog gewoon actief in de Formule 2. Hij heeft een meerderjarige deal getekend bij Haas. Dit weekend is hij ook te zien in de kleuren van Haas, hij rijdt immers de eerste vrije training op Silverstone.