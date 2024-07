Brundle schrok van Verstappen: "De oude Max was weer even terug"

De clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk heeft voor veel ophef gezorgd. Alle kenners willen hun mening hierover delen, en dat zorgt voor allerlei inzichten. Martin Brundle zag Verstappen terugvallen op oude gewoontes, en hij wijst naar de vete tussen Jos Verstappen en Christian Horner.

Verstappen en Norris duelleerden in Oostenrijk om de zege. Norris deed zijn best om de fel verdedigende Verstappen voorbij te steken. De Red Bull-coureur had daar echter geen zin in, en hij gooide de deur elke keer hard dicht. Uiteindelijk ging het mis, en dat zorgde voor veel ophef. Verstappen kreeg een straf, maar hij kon de race wel uitrijden. Norris kon dat niet, en hij parkeerde zwaar teleurgesteld zijn McLaren in de pitbox.

Default

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle heeft ook een duidelijke mening over de clash. In zijn column voor zijn werkgever Sky Sports spreekt Brundle zich uit: "In mijn commentaren en columns ben ik vaak lyrisch over het talent van Max, hij is nog steeds één van de allerbeste coureur die ik in de afgelopen 40 jaar heb gezien. Daarbij heb ik ook geroepen dat hij rustiger en volwassener is geworden, met drie wereldtitels op zak maakt hij meer weloverwogen keuzes. Maar dat lijkt een dun laagje te zijn geweest, want we zagen in deze race Max Verstappen 1.0 terug, hij greep terug naar zijn default rijtechnieken en ontkenningen."

Jos Verstappen

Brundle stelt dat de vreemde ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner mogelijk een rol heeft gespeeld bij het duel. De Brit is daar nogal duidelijk over: "Ik wil het niet voor Max opnemen, maar ik vraag me wel af of die bizarre vete tussen vader Jos en Christian Horner uiteindelijk toch niet begint door te werken op het circuit. En om na de race Red Bull tegen Verstappen te horen zeggen dat de schuld bij Norris, komt de geloofwaardigheid van hen ook niet ten goede."