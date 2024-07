'Williams praat met andere coureurs na twijfel bij Sainz'

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spaanse coureur vertrekt na dit seizoen bij het team van Ferrari, en hij was nadrukkelijk in beeld bij Williams. Het lijkt er echter op dat de Britse renstal ook weer om tafel is gegaan met andere coureurs.

Aangezien Lewis Hamilton vanaf volgend jaar voor Ferrari rijdt, moet Carlos Sainz op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij werd in de afgelopen maanden met vrijwel elk team in verband gebracht, maar hij lijkt nog geen keuze te hebben gemaakt. In Spanje leek het er sterk op dat hij door Williams zou worden gepresenteerd, maar dat gebeurde niet. Hij wordt ook in verband gebracht met Audi, en sinds vorige week ook met Alpine.

Williams leek de beste papieren te hebben, maar een officiële deal laat nog op zich wachten. Volgens Motorsport.com wil Williams zo snel mogelijk een nieuwe teamgenoot van Alexander Albon presenteren. De Britse renstal zit dan ook niet stil, en ze hebben volgens het medium gesprekken geopend met twee andere coureurs. Ze mikken op een racewinnaar en ze zouden in gesprek zijn met Valtteri Bottas en Esteban Ocon. Williams-teambaas James Vowles kent beide coureurs nog uit zijn tijd bij Mercedes. Volgens Motorsport.com wil Williams een coureur die zich volledig committeert aan het team, en Sainz kan ze die zekerheid nog niet geven.