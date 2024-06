Jos Verstappen wil Mercedes-transfer Max niet uitsluiten

Max Verstappen bevestigde eerder dit weekend dat hij gewoon bij Red Bull Racing blijft. Hij leek uit te sluiten dat hij zou gaan vertrekken naar Mercedes. Zijn vader Jos Verstappen lijkt daar anders over te denken, en hij stelt dat er momenteel nog heel erg veel speelt.

Jos Verstappen zorgde vandaag voor een enorme mediastorm. De Nederlandse oud-coureur zou dit weekend eigenlijk deelnemen aan de zogenaamde Legends Parade. Hij zou plaatsnemen achter het stuur van een Red Bull RB8, maar hij trok zich terug. Verstappen stelde bij De Telegraaf dat dit kwam door Christian Horner, de teambaas van Red Bull zou hebben geprobeerd om hem dwars te bomen.

Jos Verstappen reageerde vandaag meerdere keren furieus in de media. Christian Horner ontkende op zijn beurt dat hij had geprobeerd Verstappen senior tegen te houden. Jos Verstappen reageerde na de sprintkwalificatie bij de Duitse tak van Sky Sports op de Mercedes-geruchten over zijn zoon: "Er speelt zoveel, dus ik wil er niet te veel over zeggen." Jos Verstappen krijgt vervolgens de vraag of een overstap naar Mercedes dus niet is uitgesloten. Zijn antwoord was veelzeggend: "Dat is correct." Hij wakkert hiermee de geruchten van de afgelopen weken dus weer aan, terwijl zijn zoon die eerder dus naar het rijk der fabelen had verwezen.