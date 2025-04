Jos Verstappen heeft zicht op zege in rally van Wallonië

Jos Verstappen is het weekend sterk begonnen in de Rallye des Wallonie. Na de eerste dag staat hij op de tweede plaats, op 12,9 seconden achterstand van leider Cédric Cherain. Verstappen reed samen met zijn copiloot Renaud Jamoul in de Skoda Fabia RS Rally2 en wist vier proeven als snelste af te sluiten. Ondanks de achterstand toonde hij zich tevreden over zijn prestaties op Max Verstappen.com: ''Het ging goed vandaag. Meer zit er niet in denk ik. De afstelling van de auto is goed en we zitten aan de limiet, veel beter gaat het niet. De stages liggen er ook steeds beter bij, vandaar dat we ook sneller gaan'', aldus de vader van Max Verstappen. We komen alleen wat snelheid tekort op de rechte stukken. Daar kunnen we niets aan veranderen, dat is hoe het is.''



Topsnelheid

Volgens Verstappen senior zit het verschil vooral in de snelheid op rechte stukken. Daar is de Porsche 992 Rally GT van Cherain simpelweg sneller. “Onze Skoda haalt ook hoge snelheden, maar doet er langer over. Daar zit het verschil,” aldus Verstappen. Toch blijft hij strijdbaar: ''De motor van de 992 is te sterk boven de 100km/h. Cherain maakt het verschil op de rechte stukken, waar hij sneller zijn topsnelheid haalt. Onze auto haalt ook 197 km/h, maar het duurt wat langer voor we daar zijn. Maar, we blijven pushen. Zondag is er nog een lange dag en op die proeven is wat meer gravel, wat onze Skoda wellicht wat beter ligt.''