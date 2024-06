Boze Jos Verstappen rijdt toch geen demorun en wijst naar Horner

Het is geen geheim dat Jos Verstappen zich zorgen maakt over de situatie bij Red Bull Racing. Eigenlijk zou hij dit weekend zelf in actie komen in een Red Bull-bolide tijdens de zogenaamde Legends Parade, maar hij heeft zich teruggetrokken. Hij wijst naar Christian Horner.

Het is het hele jaar al onrustig binnen Red Bull. Begin dit jaar lag teambaas Christian Horner onder vuur toen duidelijk werd dat er een onderzoek was ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, maar Jos Verstappen maakt zich zorgen over de situatie bij de werkgever van zijn zoon Max. Hij haalde meerdere keren flink uit naar Horner, en dat zorgde voor vragen over de toekomst van Max Verstappen.

In de afgelopen weken leek alles weer wat rustiger te zijn geworden. Jos Verstappen zou dit weekend zelfs een RB8 besturen tijdens de Legends Parade. Hij heeft zich echter teruggetrokken, zo laat hij weten aan De Telegraaf: "In de voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan heeft gedaan om mij niet te laten rijden. En om er anders voor te zorgen dat er niets zou worden gefilmd. Dan denk ik, zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend."