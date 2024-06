Uitslag VT1 Oostenrijk: Verstappen laat fans schrikken met motorprobleem, maar noteert snelste tijd

De eerste en enige vrije training van het Oostenrijkse raceweekend zit erop. Op de Red Bull Ring in Spielberg werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Oscar Piastri , terwijl Charles Leclerc de top drie compleet wist te maken.

Aangezien de teams en coureurs slechts één training de tijd hadden om data te verzamelen, was er geen tijd te verkiezen. Max Verstappen stuurde zijn RB20 direct naar het einde van de pitlane, en toen het licht op groen schoot kwam als eerste de baan op.

Binnen een paar seconden was het razend druk op de baan, en kozen ze er alleen bij Williams voor om niet direct de baan op te komen. Het was belangrijk dat er geen problemen waren, want daarmee zou men kostbare tijd verliezen. Lando Norris meldde zijn team dat de manier waarop hij stuurde, aanvoelde als in Miami. Dat was niet helemaal zoals hij het wilde.

Cry babies

Ook Yuki Tsunoda had problemen met de manier waarop zijn auto stuurde. Zijn team gaf aan dat ze pas na de sessie de zaakjes konden aanpassen, en dat betekende dat de Japanner een lastige sessie had.

De Red Bull Ring is een kort circuit, en dat brengt problemen met zich mee. Coureurs moesten goed in hun spiegels kijken, en dat zorgde voor opvallende situaties. Lewis Hamilton moest hard remmen, want anders was hij vol dd Aston Martin van Lance Stroll geklapt. Nico Hülkenberg kon nog net ruimte maken voor Charles Leclerc waarna de Duitser klaagde over 'cry babies'.

Problemen

Zoals al eerder werd gezegd, de teams en coureurs wilden niet tegen problemen aanlopen. Max Verstappen wilde dat ook niet, en hij deed zelfs zijn best om Oscar Piastri in te halen in de pit exit. Uit het niets viel hij echter stil in de laatste bocht, en hij leek zelf te wijzen naar de motor. Terwijl de marshalls hem met auto en al achter de pitmuur duwde, waren er zorgelijke gezichten te zien bij Red Bull. Als Verstappen een nieuwe motor in zijn RB20 moet krijgen, levert hem dat een gridstraf op. Al is het niet duidelijk welke motor er in de wagen zat, en was er precies aan de hand was.

Meevaller

Na een paar minuten werd duidelijk dat het allemaal wel weer mee leek te vallen. Verstappen stuurde zijn wagen namelijk al snel weer de baan op. De problemen waren dus niet zo groot als men had verwacht. Verstappen liet op het moment dat hij stil viel weten dat hij een instelling had aangepast op zijn stuur. Aan het einde van de sessie leken de problemen echt te zijn verdwenen, want Verstappen noteerde de snelste tijd.

Verstappen zal zich echter nog niet rijk rekenen. De verschillen waren namelijk weer heel erg klein. De Ferrari's, McLarens en Mercedessen waren namelijk heel erg snel. Lando Norris leek de snelste tijd te noteren in de laatste minuten, maar hij schoot vol de grindbak in. De sessie leverde veel interessante momenten op, maar het is nog volledig onduidelijk wie de favoriet is voor de Sprint Kwalificatie van later vandaag.